Український футбол повернувся після міжнародної паузи. Про найцікавіші події 15 туру УПЛ дивіться у новому випуску "Футбол 24".

СК Дніпро-1 вирвався в одноосібні лідери УПЛ – підопічні Максимова з легкістю розібралися із Чорноморцем. Шахтар вперше за 90+ матчів покинув поле без гола, зігравши суху нічию із Поліссям.

За втраченими очками на другій позиції опинилося київське Динамо, яке не мало особливих проблем проти Руха. Про це і не тільки – у новому відео на YouYube-каналі "Футбол 24".

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