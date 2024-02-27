"Головна причина, чому я попросив розірвати контракт з Чорноморцем – пропозиція від іншого клубу. З’явився варіант з Угорщиною, Залаегерсегом. Я хотів щось змінити в своїй професіональній кар’єрі, хотів перейти до наступного етапу, тому вирішив прийняти пропозицію Залаегерсега.

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В Одесі я провів хороший час своєї кар’єри. Чорноморець однозначно запам’ятається тільки з хорошої сторони. Дуже шкода, що наразі через війну в Україні вболівальники не можуть приходити на стадіон та підтримувати свою команду. Пам’ятна та важлива для мене – перемога над Динамо в серпні минулого року – 3:2", – поділився Хадіда в інтерв'ю Українському футболу.

Зауважимо, що Хадіда провів у Одесі майже рік. За цей час відіграв у команді Романа Григорчука 25 офіційних матчів, в яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу. У нинішньому сезоні 28-річний хавбек лише двічі провів на полі більше, ніж один тайм.

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