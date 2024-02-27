"Главная причина, почему я попросил расторгнуть контракт с Черноморцем – предложение от другого клуба. Появился вариант с Венгрией, Залаэгерсегом. Я хотел что-то изменить в своей профессиональной карьере, хотел перейти к следующему этапу, поэтому решил принять предложение Залаэгерсега.

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В Одессе я провел хорошее время своей карьеры. Черноморец однозначно запомнится только с хорошей стороны. Очень жаль, что сейчас из-за войны в Украине болельщики не могут приходить на стадион и поддерживать свою команду. Памятная и важная для меня – победа над Динамо в августе прошлого года – 3:2", – поделился Хадида в интервью Украинскому футболу.

Заметим, что Хадида провел в Одессе почти год. За это время сыграл в команде Романа Григорчука 25 официальных матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек лишь дважды провел на поле больше, чем один тайм.

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