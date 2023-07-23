Дженоа нарешті навчилася ефективно працювати на трансферному ринку, чого дуже бракувало, коли команду очолював Андрій Шевченко.

Новим форвардом "грифонів" стане Матео Ретегі – форвард збірної Італії з Аргентини, який забивав за "Скуадру Адзурру" вже в дебютному матчі. 24 липня він пройде медогляд і підпише контракт. Тігре отримає близько 15 млн євро.

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"Це рішення ми ухвалили всією сім'єю. Вважаємо, що це найкращий варіант. Я переходжу до великого клубу. Я щасливий і готовий учитися. У дитинстві я мріяв грати в Європі, і вона збувається. Міліто трохи вплинув на рішення, сім'я зв'язалася з Дієго. Ми також познайомились із ним. Він дуже добре відгукувався про клуб та місто", – цитує Ретегі Goal.

Варто зауважити, що першим європейським клубом Дієго Міліто також була Дженоа. Щоправда, зіркою він став після переходу в Інтер. З "нерадзуррі" він виграв Лігу чемпіонів, зробивши дубль у фіналі проти Баварії.

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