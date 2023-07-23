Новым форвардом "грифонов" станет Матео Ретеги – форвард сборной Италии из Аргентины, забивавший за "Скуадру Адзурру" уже в дебютном матче. 24 июля он пройдет медосмотр и подпишет контракт. Тигре получит около 15 млн евро.

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"Это решение мы приняли всей семьей. Считаем, что это самый лучший вариант. Я перехожу в большой клуб. Я счастлив и готов учиться. В детстве я мечтал играть в Европе, и она сбывается. Милито немного повлиял на решение, семья связалась с Диего. Мы также познакомились. Он очень хорошо отзывался о клубе и городе", – цитирует Ретеги Goal.

Следует заметить, что первым европейским клубом Диего Милито также была Дженоа. Правда, он стал звездой после перехода в Интер. С "нерадзурри" он выиграл Лигу чемпионов, сделав дубль в финале против Баварии.

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