"Ми розірвали контрактні відносини з тренером після всебічної оцінки періоду, відколи він узяв на себе відповідальність.

Бензема посварився з тренером Аль-Іттіхада в роздягальні – керівництво клубу хоче догодити Каріму

Асистент Хассан Халіфа проводитиме тренування команди доти, доки ми не призначимо нового тренера і не проведемо реорганізацію технічного персоналу, щоб відповідати сподіванням і амбіціям клубу та його вболівальників", – йдеться у заяві в твіттері Аль-Іттіхада.

Раніше повідомлялось про конфлікт між Ешпіріту Санту та Карімом Бензема – тренер та нападник начебто лаялись один на одного після поразки в матчі азійської Ліги чемпіонів. Керівництво клубу стало на бік зіркового француза.

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм