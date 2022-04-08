Екс-захисник МЮ і збірної Англії Гарі Невілл не приховує свого ставлення до нинішньої команди манкуніанців.

Трейсі, молодша сестра Гарі Невілла, була у Блекпульському цирку, виступ якого її розчарував. Вона написала у твіттері: "Сьогодні ми ходили на виставу Блекпульського цирку! Найбільш стомлююче, застаріле шоу, яке я бачила за тривалий час! Імовірно, це для дітей! Що ж, це добре допомогло мені заснути".

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"Ти не ходила на Манчестер Юнайтед останнім часом", – написав у відповідь Невілл, який свого часу був капітаном "Червоних дияволів".

До слова, у нинішньому сезоні Манчестер Юнайтед після 30-ти турів посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ. З Ліги чемпіонів манкуніанці вилетіли на стадії 1/8 фіналу, поступившись мадридському Атлетіко.