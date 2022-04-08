Экс-защитник МЮ и сборной Англии Гарри Невилл не скрывает своего отношения к нынешней команде манкунианцев.

Трейси, младшая сестра Гарри Невилла, была в Блэкпульском цирке, выступление которого ее разочаровало. Она написала в твиттере: "Сегодня мы ходили на спектакль Блэкпульского цирка! Самое утомительное, устаревшее шоу, которое я видела за длительное время! Вероятно, это для детей! Что ж, это хорошо помогло мне заснуть".

Руни заявил, что Роналду больше не нужен Манчестер Юнайтед – португалец жестко ответил

"Ты не ходила на Манчестер Юнайтед в последнее время", – написал в ответ Невилл, который в свое время был капитаном "Красных дьяволов".

К слову, в нынешнем сезоне Манчестер Юнайтед после 30 туров занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Из Лиги чемпионов манкунианцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому Атлетико.