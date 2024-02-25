Гол Дениса Гармаша у ворота Динамо, напевно, став найзнаковішою подією ігрового дня в чемпіонаті України.

Вже на 5-й хвилині Гармаш шокував Динамо у формально виїзному поєдинку проти Металіста 1925. Денис потужним ударом вивів харків'ян вперед у першому офіційному матчі за нову команду.

Гол Гармаша у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Динамо – 2:4

Звісно ж, цей гол став головною подією гри. Динамо в своїх соцмережах вже встигло пожартувати з цього приводу. "Все одно тебе любимо", – йдеться в дописі під світлиною Гармаша у формі Металіста 1925.

Зауважимо, що цей гол не став проблемою для Динамо – кияни здобули перемогу з рахунком 4:2. Гармаш же відіграв лише один тайм, та встиг, окрім забитого гола, заробити жовту картку.

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