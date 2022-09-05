Наставник "зелено-білих" Андрій Тлумак ледь не отримав серйозні проблеми під час матчу другого туру Першої ліги проти Ниви.

Карпати вирвали три очки в Тернополі завдяки голу на останніх хвилинах. Влучний удар до свого активу записав Чачуа.

Перша ліга: Карпати дотиснули Ниву і зрівнялися з Поліссям – дует лідерів пішов у відрив

Головний тренер "левів" Андрій Тлумак хотів відсвяткувати взяття воріт з підопічними, але щось пішло не так. Легенда Карпат біг до своїх гравців і підвернув ногу. До бажаного місця призначення Тлумак не дістався, зате почав помітно накульгувати, налякавши медичний персонал львів'ян.

На щастя, з 43-річним головним тренером "зелено-білих", схоже, все гаразд. Андрій Тлумак прийшов на післяматчеву прес-конференцію, а також окремо звернувся до фанатів Карпат, які захищають Україну на фронті.