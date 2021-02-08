Сенегальський форвард Мбайє Ньянг призупинив свої виступи у топових європейських чемпіонатах.

Нападник Ренна Мбайє Ньянг продовжить кар'єру у складі Аль-Ахлі, повідомляє прес-служба клубу. Один із лідерів чемпіонату Саудівської Аравії взяв 26-річного сенегальця в оренду до кінця сезону.

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Вартість угоди за даними французьких ЗМІ оцінюється в 1,5 мільйона євро, у команди, яку свого часу очолював Сергій Ребров, є опція викупу Ньянга.

До слова, Ньянг в нинішньому сезоні провів за Ренн 9 матчів і забив 1 м'яч. Раніше форвард виступав за французькі Кан і Монпельє, італійські Мілан, Дженоа і Торіно, а також англійський Уотфорд.

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