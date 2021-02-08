"Думки про майбутню зустріч з Барселоною в 1/8 фіналу ЛЧ? Ні, ми постійно втрачаємо очки у чемпіонаті, тому змушені зосередитися на наступному матчі Ліги 1.

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У попередні роки ми могли собі дозволити зосередитися на Лізі чемпіонів, але зараз ми відстаємо в чемпіонаті", – цитує Мбаппе Get French Football News.

Зауважимо, що ПСЖ, набравши 51 очко в 24 матчах, посідає 3-е місце в турнірній таблиці Ліги 1. На одне очко парижан випереджає Ліон, на три – Лілль. Зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Барселоною заплановані на 16 лютого і 10 березня.

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