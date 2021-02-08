Нападающий Ренна Мбайе Ньянг продолжит карьеру в составе Аль-Ахли, сообщает пресс-служба клуба. Один из лидеров чемпионата Саудовской Аравии взял 26-летнего сенегальца в аренду до конца сезона.

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Стоимость сделки по данным французских СМИ оценивается в 1,5 миллиона евро, у команды, которую в свое время возглавлял Сергей Ребров, есть опция выкупа.

К слову, Ньянг в нынешнем сезоне провел за Ренн 9 матчей и забил 1 мяч. Ранее форвард выступал за французские Кан и Монпелье, итальянские Милан, Дженоа и Торино, а также английский Уотфорд.

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