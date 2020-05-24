Колишній бос Інтера знайшов позитив у відмові Мессі "нерадзуррі"

Екс-технічний директор міланського Інтера Марко Бранка пригадав, як лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі міг перебратися на Джузеппе Меацца.

"Ми хотіли його підписати в 2008 році, але Лео не хотів іти, оскільки був дуже вдячний клубу, який взяв його до себе в дитинстві та повірив у нього настільки сильно, що допоміг подолати наявні в нього колись проблеми зі здоров'ям.

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Це доводить, що не завжди в таких великих угодах усе вирішує економічна складова", – цитує функціонера Libero.

Нагадаємо, що періодично з'являються чутки про бажання міланського Інтера підписати Мессі. Зокрема, вони відновилися взимку. Натомість колишній президент Барси Жоан Лапорта в спогадах зізнався, що "нерадзуррі" в 2006-му готові були викласти за зіркового аргентинця 150 млн євро.

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