Бывший босс Интера нашел позитив в отказе Месси "нерадзурри"

Экс-технический директор миланского Интера Марко Бранка вспомнил, как лидер испанской Барселоны Лионель Месси мог перебраться на Джузеппе Меацца.

"Мы хотели его подписать в 2008 году, но Лео не хотел уходить, поскольку был очень благодарен клубу, который взял его к себе в детстве и поверил в него настолько сильно, что помог преодолеть имеющиеся у него когда-то проблемы со здоровьем.

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Это доказывает, что не всегда в таких крупных сделках все решает экономическая составляющая", – цитирует функционера Libero.

Напомним, что периодически появляются слухи о желании миланского Интера подписать Месси. В частности, они возобновились зимой. Зато бывший президент Барсы Жоан Лапорта в воспоминаниях признался, что "нерадзурри" в 2006-м готовы были выложить за звездного аргентинца 150 млн евро.

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