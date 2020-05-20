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Мессі і Гвардіола мали всі шанси опинитися в Хетафе – сенсаційне зізнання президента мадридців

15:39 314 Читать на русском
Мессі і Гвардіола мали всі шанси опинитися в Хетафе – сенсаційне зізнання президента мадридців
Мессі та Гвардіола у 2008 році / Marca

Президент Хетафе Анхель Торрес пригадав полювання на Ліонеля Мессі та Хосепа Гвардіолу, коли вони лише починали свій шлях у футболі.

"У перший або другий рік кар'єри Мессі в першій команді ми дуже близько підійшли до того, щоб привести його в оренду в Хетафе. Втім, Франк Райкард не погодився з цим, і ми могли забути про ці бажання.

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Одного разу спортивний директор Барселони Чікі Бегірістайн був на жеребкуванні єврокубка в Швейцарії. Наша ідея полягала в тому, щоб тренер Хетафе Мікаель Лаудруп відправився в Барселону, а ми отримаємо Гвардіолу в якості заміни. Тоді Лапорта ще не був впевнений у можливостях Пепа", – розповів Торрес в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, Гвардіола все ж залишився в Барселоні, яка у 2008 році дала йому шанс очолити першу команду. Вже у сезоні 2008/09 Пеп привів Мессі і компанію до требла.

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Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Хетафе Хетафе
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