Ордабаси синхронно підписали двох гравців, які свого часу не закріпилися в УПЛ.

Казахський клуб офіційно оголосив про підписання опорника Радосава Петровіча і нападника Бобіра Абдіхолікова.

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Серб виступав за Динамо у сезоні 2015/16. Петровіч перебрався до Києва на правах вільного агента і не надто вразив – 12 матчів, один гол. "Біло-синім" принаймні вдалося заробити на хавбеку, продавши його в лісабонський Спортінг за 2 млн євро. Досвід Абдіхолікова в Україні виявився ще гіршим. Рух покладав великі надії на перспективного нападника, але той не зіграв жодної секунди за другу половину сезону 2020/21 і швидко розірвав контракт.

Додамо, що Ордабаси завершив минулий чемпіонат Казахстану в середині таблиці, зате виграв Кубок. Сьогодні команда встигла поступитися Астані у Суперкубку (1:2) – Петровіч і Абдіхоліков вийшли на заміну, проте нічим не зарадили.