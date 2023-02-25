Ордабасы синхронно подписали двух игроков, которые в свое время не закрепились в УПЛ.

Казахский клуб официально объявил о подписании опорника Радосава Петровича и нападающего Бобира Абдихоликова.

У Луческу уже есть потенциальная замена в Динамо – источник намекнул на имя нового наставника

Серб выступал за Динамо в сезоне 2015/16. Петрович перебрался в Киев на правах свободного агента и не впечатлил – 12 матчей, один гол. "Бело-синим" по крайней мере удалось заработать на хавбеке, продав его в лиссабонский Спортинг за 2 млн евро. Опыт Абдихоликова в Украине оказался еще хуже. Рух возлагал большие надежды на перспективного нападающего, но тот не сыграл ни секунды за вторую половину сезона 2020/21 и быстро расторг контракт.

Ордабасы завершил прошлый чемпионат Казахстана в середине таблицы, зато выиграл Кубок. Сегодня команда успела уступить Астане в Суперкубке (1:2) – Петрович и Абдихоликов вышли на замену, однако ничем не помогли.