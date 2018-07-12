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Коли Ярмоленко дебютує за Вест Хем: стали відомі подробиці

11 липня 15:20 4696 Читать на русском
Коли Ярмоленко дебютує за Вест Хем: стали відомі подробиці
Андрій Ярмоленко перейшов у Вест Хем

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко може зіграти перший матч за Вест Хем уже в цю суботу в товариському матчі.

Андрій Ярмоленко став 5-м новачокм Вест Хема, який влітку очолив Мануель Пеллегріні. Попередні трансфери "молотів" – Фредерікс, Фабіанскі, Діоп і Вілшер.

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Англійський журналіст Сем Інкерсол повідомив, що завтра, 12 липня, 28-річний український півзахисник проведе перше тренування з командою Пеллегріні у швейцарському Бад Рагац, де підходять до завершення тренувальні збори лондонців.

Коли Ярмоленко дебютує за Вест Хем? Є 2 варіанти. "Молоти" зіграють спаринг проти Вікомба вже цієї суботи, 14 липня о 17:00 за Києвом. Однак наразі більш імовірним варіантом є дебют Андрія через тиждень у матчі проти Престона – 21 липня о цій же годині.

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Теги
Англія Збірна України Головне Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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