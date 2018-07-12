Ярмоленко перейшов у Вест Хем: чого лондонський клуб чекає від українця і як коментує період у Борусії

Футбольний директор Вест Хема Маріо Гусільйос оцінив перспективи новачка лондонців – півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка, який перейшов із Борусії Д.

"Ми дуже раді вітати Андрія в нашій команді. Коли ми отримали можливість підписати його, зробили це, не вагаючись. Адже Ярмоленко дійсно той тип гравця, який ми шукали.

Ярмоленко офіційно став гравцем Вест Хема

"Він – лівоногий гравець, але може грати справа, є дуже швидким, чудовим у грі один на один проти захисника. Він надає команді багато варіантів для нападу і забиває голи, швидкий на контратаках і забезпечує загрозу з другого поверху з його даними.

У нього також дуже добрий досвід гри за великі клуби та боротьби за титули. У Дортмунді провів декілька гарних матчів, але, можливо, не зовсім показав найкращу версію себе. Однак я вважаю, що Мануель Пеллегріні є ідеальним тренером для Андрія та його стилю гри.

Переконаний, що він приходить до нас в ідеальний момент. Йому 28 років – розквіт сил для футболіста. Ми маємо великі надії, що він зможе досягти успіху з Вест Хемом", – цитує Гусільйоса офіціний сайт "молотів".

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