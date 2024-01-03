"Месси? Он лучший футболист в истории. Мне повезло с ним играть в одной команде".

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Смотрел как Лео тренируется и говорил себе: "Что я здесь делаю с ним?" Это было безумие. В первый день, когда впервые увидел Месси, я был шокирован, испугался. На чемпионате мира, когда мы вылетели, я хотел, чтобы Аргентина победила. Победила для Лео", – цитирует Педри Mundo Deportivo.

Напомним, что Педри выступает за Барселону с 2019 года. В его активе 120 матчей, в которых он забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

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