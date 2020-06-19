"Коли у арбітра модна зачіска є, а характеру немає": СК Дніпро-1 лаконічно розкритикував суддю поєдинку з Ворсклою

Дніпряни залишились незадоволені роботою головного арбітра матчу 27-го туру проти полтавської команди.

У календарному матчі 27-го туру між Ворсклою та СК Дніпро-1 стався черговий суддівський скандал. На 6-й хвилині поєдинку арбітр Денис Шурман зафіксував порушення правил з боку ворсклян, показав жовту картку Володимиру Чеснакову і призначив одинадцятиметровий на користь команди Михайленка.

Михайленко виділив головну відмінність Ворскли від команд другої шістки УПЛ

Вся полтавська команда побігла пресингувати арбітра рефері, а Юрій Максимов за надмірні емоції навіть побачив перед собою червону картку і був вилучений. Після того, як пристрасті вляглися, Шурман порадився з лайнсменом – і... скасував пенальті.

"Коли у арбітра модна зачіска є, а характеру немає", – позиція СК Дніпро-1 щодо цього епізоду на офіційній клубній сторінці в соціальній мережі Facebook була доволі чіткою і лаконічною.

Ворскла перемогла СК Дніпро-1 у скандальному матчі з вилученням Максимова та скасованим пенальті