Михайленко виділив головну відмінність Ворскли від команд другої шістки УПЛ

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від поєдинку 27-го туру проти полтавської Ворскли.

"Думаю, що ми правильно зробили, зігравши товариський матч (проти Інгульця – прим.). Не випали таким чином з тижневого циклу, плюс грали проти команди дуже хорошого рівня. Дали зіграти хлопцям, щоб були в тонусі. Важливо, що ми грали, а не відпочивали.

Динамо погодилося залишити Супрягу і Булецу в СК Дніпро-1 ще на рік – кияни віддадуть третього гравця, – ЗМІ

Ворскла відрізняється від тих команд, з якими ми грали у другій шістці – Олімпіка, Маріуполя, Львова. Ворскла грає по-іншому, це агресивна, добре фізично готова команда, яка любить боротися. Ми повинні бути готові до того, що команда добре бореться", – сказав Михайленко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вже сьогодні, о 19:00, СК Дніпро-1 на виїзді спробує взяти три очки у матчі з Ворсклою. Після 26 турів УПЛ підопічні Михайленка посідають сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 34 очки, Ворскла – десята.

Маріуполь – Львів, Ворскла – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ