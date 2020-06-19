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Михайленко виділив головну відмінність Ворскли від команд другої шістки УПЛ

16:20 - Читать на русском
Михайленко виділив головну відмінність Ворскли від команд другої шістки УПЛ
Дмитро Михайленко / СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від поєдинку 27-го туру проти полтавської Ворскли.

 

"Думаю, що ми правильно зробили, зігравши товариський матч (проти Інгульця – прим.). Не випали таким чином з тижневого циклу, плюс грали проти команди дуже хорошого рівня. Дали зіграти хлопцям, щоб були в тонусі. Важливо, що ми грали, а не відпочивали.

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Ворскла відрізняється від тих команд, з якими ми грали у другій шістці – Олімпіка, Маріуполя, Львова. Ворскла грає по-іншому, це агресивна, добре фізично готова команда, яка любить боротися. Ми повинні бути готові до того, що команда добре бореться", – сказав Михайленко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вже сьогодні, о 19:00, СК Дніпро-1 на виїзді спробує взяти три очки у матчі з Ворсклою. Після 26 турів УПЛ підопічні Михайленка посідають сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 34 очки, Ворскла – десята.

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