"Когда у арбитра модная прическа есть, а характера нет": СК Днепр-1 лаконично раскритиковал судью поединка с Ворсклой

Днепряне остались недовольны работой главного арбитра матча 27-го тура против полтавской команды.

В календарном матче 27-го тура между Ворсклой и СК Днепр-1 произошел очередной судейский скандал. На 6-й минуте поединка арбитр Денис Шурман зафиксировал нарушение правил со стороны ворсклян, показал желтую карточку Владимиру Чеснакову и назначил одиннадцатиметровый в пользу команды Михайленко.

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Вся полтавская команда побежала прессинговать арбитра рефери, а Юрий Максимов за чрезмерные эмоции даже увидел перед собой красную карточку и был удален. После того, как страсти улеглись, Шурман посоветовался с лайнсменом – и... отменил пенальти.

"Когда у арбитра модная прическа есть, а характера нет", – позиция СК Днепр-1 по этому эпизоду на официальной клубной странице в социальной сети Facebook была довольно четкой и лаконичной.

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