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"Когда у арбитра модная прическа есть, а характера нет": СК Днепр-1 лаконично раскритиковал судью поединка с Ворсклой

21:54 - Читати українською
"Когда у арбитра модная прическа есть, а характера нет": СК Днепр-1 лаконично раскритиковал судью поединка с Ворсклой
Юрий Максимов выражает претензии главному рефери матча против СК Днепр-1

Днепряне остались недовольны работой главного арбитра матча 27-го тура против полтавской команды.

19’ Руслан Степанюк
48’ Руслан Степанюк
 
19’ Руслан Степанюк
48’ Руслан Степанюк

В календарном матче 27-го тура между Ворсклой и СК Днепр-1 произошел очередной судейский скандал. На 6-й минуте поединка арбитр Денис Шурман зафиксировал нарушение правил со стороны ворсклян, показал желтую карточку Владимиру Чеснакову и назначил одиннадцатиметровый в пользу команды Михайленко.

Михайленко выделил главное отличие Ворсклы от команд второй шестерки УПЛ

Вся полтавская команда побежала прессинговать арбитра рефери, а Юрий Максимов за чрезмерные эмоции даже увидел перед собой красную карточку и был удален. После того, как страсти улеглись, Шурман посоветовался с лайнсменом – и... отменил пенальти.

"Когда у арбитра модная прическа есть, а характера нет", – позиция СК Днепр-1 по этому эпизоду на официальной клубной странице в социальной сети Facebook была довольно четкой и лаконичной.

Ворскла победила СК Днепр-1 в скандальном матче с удалением Максимова и отменённым пенальти

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Теги
Ворскла - СК Днепр-1 Ворскла Ворскла Юрий Юрий Максимов СК Днепр-1 СК Днепр-1 Денис Денис Шурман Владимир Владимир Чеснаков
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