Морський піхотинець Михайло Діанов пояснив, коли, на його думку, настане остаточна перемога українців у війні з російськими окупантами.

"Що для менес буде перемогою, а не просто закінченням війни? Я вам скажу. Коли Динамо з Шахтарем на Донбас Арені зіграють у футбол.

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А потім на стадіоні буде грандіозний концерт якийсь. Оце буде перемога остаточна", – сказав Діанов в інтерв'ю Голос Америки.

Нагадаємо, Михайло тривалий час був у полоні, з якого був звільнений 21 вересня. Нині він перебуває у США, де лікує поранену руку – витрати на його відновлення взяв на себе Шахтар.

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