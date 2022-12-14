Шахтар організував і оплатив усі витрати на лікування Михайла Діанова у США. 13 грудня захиснику України прооперували праве плече в американському Сент-Луїсі.

Герой Азовсталі Діанов передав мільйон гривень постраждалим від війни

Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука воїна повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України, повідомив Шахтар в Instagram.

Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь від російських окупантів. Українці зібрали гроші на його лікування, але Михайло Діанов передав кошти іншим постраждалим від російської агресії.

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