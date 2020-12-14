"Колгосп, він і є колгосп", – Рафаїлов розніс Інгулець за ситуацію з матчем проти Шахтаря
Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов продовжує слідкувати за подіями в УПЛ.
Сергій Рафаїлов не зміг пройти повз скандал навколо матчу 13-го туру УПЛ Інгулець – Шахтар, який не відбувся через жахливий стан газону у Кропивницькому.
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"Зараз почнеться виття з приводу всесвітньої змови проти Інгульця. Колгосп він і є колгосп", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у facebook.
Подальша доля матчу буде вирішуватись керівництвом УПЛ. За одним з варіантів, Інгулець може отримати технічну поразку за непідготовлений газон до поєдинку.
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