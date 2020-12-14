Сергей Рафаилов не смог пройти мимо скандала вокруг матча 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер, который не состоялся из-за ужасного состояния газона в Кропивницком.

"Авторитет Шахтера давил на делегата матча", – в Ингульце объяснили дальнейшую судьбу отмененного поединка

"Сейчас начнется вой по поводу вселенского заговора против Ингульца. Колхоз, он и есть колхоз", – написал Рафаилов на своей странице в facebook.

Дальнейшая судьба матча будет решаться руководством УПЛ. По одному из вариантов, Ингулец может получить техническое поражение за неподготовленный газон к поединку.

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