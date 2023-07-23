Українець Михайло Мудрик вразив ворота Брайтона в контрольній грі, але Віктору Леоненку це не дуже сподобалось.

"Мудрик гол красивий забив. Хоч написав чесно, що не думав. Там думати не треба було, була ударна позиція, треба було бити і влучати по воротах, що він і зробив. Знаєте, аж страшно стає. Досягнення. Зайшов в тренажерний зал – я тут тренуюся. Кого це цікавить, всі тренуються, головне, щоб на полі виходило все.

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Подальші дії Мудрика? Скоріш за все, після проходів Мудрик віддаватиме на захисника і останній просто вибиватиме. Хочу помилитися, нікому нічого поганого не бажаю", – написав Леоненко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Мудрик відзначився дебютним голом у складі Челсі, вразивши ворота Брайтона, який нині тренує колишній коуч Шахтаря Роберто Де Дзербі.