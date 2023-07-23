"Мудрик гол красивый забил. Хоть написал честно, что не думал. Там думать не надо было, была ударная позиция, надо было бить и попадать по воротам, что он и сделал. Знаете, аж страшно становится. Достижение. Зашел в тренажерный зал – я здесь тренируюсь. Кого это интересует, все тренируются, главное, чтобы на поле все выходило.

Мудрик забил эффектный первый гол за Челси в сверхрезультативной игре с Де Дзерби, МЮ дважды обыграл Арсенал

Дальнейшие действия Мудрика? Скорее всего, после проходов Мудрик будет отдавать на защитника и последний будет просто выбивать. Хочу ошибиться, никому ничего плохого не желаю", – написал Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, Мудрик отличился дебютным голом в составе Челси, поразив ворота Брайтона, ныне тренирующего бывший коуч Шахтера Роберто Де Дзерби.