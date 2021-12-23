"Металіст хотів підписати Кочергіна? Ні, це не правда. Я розмовляв з його агентом. Поговорили і все – він пішов своєю дорогою, а ми своєю. Владислав – хороший футболіст, але у нас на цій позиції є свої гравці. Я сказав, що ми не зацікавлені, бо на цій позиції маємо Демченка, Танковського.

Металіст хотів підписати Кочергіна – гравець запросив божевільні гроші

Справа навіть не в грошах. У нас на це місце є футболісти, які нас повністю влаштовують. Вони мали багато варіантів, розглядали і нас. Ми зустрілися, поговорили та розійшлися. Наскільки знаю, він хоче поїхати на Захід. Ми йдемо вперед, розвиваємося, братимемо молодих футболістів", – цитує Красінкова Tribuna.

Чинний контракт Владислава із Зорею завершується влітку, і гравець відмовляється продовжувати співпрацю з луганцями, за що його перевели у дубль.

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