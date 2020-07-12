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Кочергін: Зоря виграла один фінал, але попереду ще два – з Динамо і Десною

17:37 - Читать на русском
Кочергін: Зоря виграла один фінал, але попереду ще два – з Динамо і Десною
Владислав Кочергін / фото: Зоря

Півзахисник Зорі Владислав Кочергін прокоментував важливість перемоги в 30-му турі УПЛ над Колосом (2:0). Хавбек забив обидва голи в цьому матчі.

 
Владислав Кочергін 9’
Владислав Кочергін 45+1’
9’ Владислав Кочергін
45+1’ Владислав Кочергін

"На Зорю більше тисне психологічна відповідальність. Колос – серйозний опонент. Ця команда в будь-якому матчі діє з вогником, намагається відбирати очки у будь-якого опонента. Але нам було дуже важливо перемогти, щоб залишитися в боротьбі за друге місце.

Колос – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу, який залишає команді Скрипника шанси на друге місце

В принципі, Скрипник нічого особливого від мене не вимагав. Просто так склалося, що я опинився в потрібному місці в потрібний час і допоміг Зорі здобути чергову перемогу, яка трохи наблизила нас до мети.

Не можу сказати, що матч з Динамо стане вирішальним. Після осічки у зустрічі з Олександрією наш головний тренер сказав, що на Зорю чекає три фінали. Якщо ми візьмемо максимум, то друге місце буде наше. Один фінал, у Колоса, ми виграли. Попереду ще два – з Динамо і Десною", – цитує Кочергіна Команда 1.

Зоря впевнено перемогла Колос завдяки дублю Кочергіна та вийшла на друге місце в УПЛ

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Зоря Зоря Владислав Владислав Кочергін Колос - Зоря
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