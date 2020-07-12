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Кочергин: Заря выиграла один финал, но впереди еще два – с Динамо и Десной

17:40 - Читати українською
Кочергин: Заря выиграла один финал, но впереди еще два – с Динамо и Десной
Владислав Кочергин / фото: Заря

Полузащитник Зари Владислав Кочергин прокомментировал важность победы в 30-м туре УПЛ над Колосом (2:0). Хавбек забил оба гола в этом матче.

 
Владислав Кочергин 9’
Владислав Кочергин 45+1’
9’ Владислав Кочергин
45+1’ Владислав Кочергин

"На Зарю больше давит психологическая ответственность. Колос – серьезный оппонент. Эта команда в любом матче действует с огоньком, пытается отбирать очки у любого оппонента. Но нам было очень важно победить, чтобы остаться в борьбе за второе место.

Колос – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча, который оставляет команде Скрипника шансы на второе место

В принципе, Скрипник ничего особенного от меня не требовал. Просто так сложилось, что я оказался в нужном месте в нужное время и помог Заре одержать очередную победу, которая немного приблизила нас к цели.

Не могу сказать, что матч с Динамо станет решающим. После осечки во встрече с Александрией наш главный тренер сказал, что Зарю ждет три финала. Если мы возьмем максимум, то второе место будет наше. Один финал, у Колоса, мы выиграли. Впереди еще два – с Динамо и Десной", – цитирует Кочергина Команда 1.

Заря уверенно победила Колос благодаря дублю Кочергина и вышла на второе место в УПЛ

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Заря Заря Владислав Владислав Кочергин Колос - Заря
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