Чемпіонат Польщі, 4 тур

П'яст Глівіце – Ракув – 2:1

Голи: Дзічек, 72 (пен), Арсенич, 90+4 (авт) – Кочергін, 81

Українець розпочав гру в запасі, проте вийшов на 61-й хвилині. Тут же Кочергін отримав жовту, а невдовзі П'яст повів у рахунку, реалізувавши пенальті. На 81-й хвилині Владислав вирівняв становище, вразивши дальній кут. Перший гол півзахисника у поточному чемпіонаті Польщі і третій у сезоні. Кілька днів тому він забив Арісу в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Утім, перемога таки дісталася П'ясту. Автогол Арсенича після подачі кутового в доданий час став для чинного чемпіона Польщі фатальним. 2:1 – Ракув після трьох матчів набрав лише 4 очки і йде в середині таблиці. П'яст, за який зіграв українець Сергій Крикун, має 5 балів, але зіграв 4 тури.

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