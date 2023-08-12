Чемпионат Польши, 4 тур

Пяст Гливице – Ракув – 2:1

Голы: Дзичек, 72 (пен), Арсенич, 90+4 (авт) – Кочергин, 81

Украинец начал игру в запасе, однако вышел на 61-й минуте. Сразу же Кочергин получил желтую, а вскоре Пяст повел в счете, реализовав пенальти. На 81-й минуте Владислав выровнял положение, поразив дальний угол. Первый гол полузащитника в текущем чемпионате Польши и третий в сезоне. Несколько дней назад он забил Арису в квалификации Лиги чемпионов.

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Впрочем, победа все-таки досталась Пясту. Автогол Арсенича после подачи углового в добавленное время стал для действующего чемпиона Польши роковым. 2:1 – Ракув после трех матчей набрал всего 4 очка и идет в середине таблицы. Пяст, за который сыграл украинец Сергей Крикун, имеет 5 баллов, но сыграл 4 тура.

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