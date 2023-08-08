У вівторок, 8 серпня, стартував 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24. Рахунки і огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2023/24. Третій раунд кваліфікації, перші матчі

Ракув – Аріс Лімасол – 2:1

Голи: Кочергін, 7, Пясецкі, 61 (пен) – Маямбела, 89

Копенгаген – Спарта Прага – 0:0

ПСВ – Штурм – 4:1

Голи: Бабаді, 4, Люк де Йонг, 22, 32, Сангаре, 73 – Станковіч, 40

Клаксвік – Мольде – 2:1

Голи: Фредеріксберг, 64, 86 – Ейкрем, 48

Брага – Бачка-Топола – 3:0

Голи: Брума, 17, Піцці, 19, Джало, 87

Олімпія Любляна – Галатасарай – 0:3

Голи: Актюркоглу, 9, Мертенс, 48, Давіршоглу, 90+1

АЕК Афіни – Динамо Загреб – матч перенесений

Владислав Кочергін, який вже забивав у поточній кваліфікації ЛЧ, вийшов у старті Ракува на домашній матч проти кіпрського Аріса. І вже на 7-й хвилині українець відкрив рахунок. Владислав буквально заніс м'яч у сітку після вдалої гри Цебулі, який обікрав суперника і прострілив у воротарський. Це другий гол Кочергіна у цьогорічній Лізі чемпіонів.

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По перерві у Ченстохові розпочалася справжня злива. До таких умов краще пристосувалися господарі – Цебуля до гольового пасу додав зароблений пенальті, який впевнено реалізував Пясецкі. Втім, на останніх секундах Аріс таки скоротив відставання в рахунку, зберігши шанси на вихід у вирішальний раунд кваліфікації ЛЧ.

Копенгаген і Спарта у столиці Данії голів не забивали. Саме на переможця цієї пари в раунді плей-офф вийде сильніший у дуелі Ракува та Аріса.

ПСВ на рідній арені переграв Штурм за всіма показниками – красномовні 4:1, а ще один гол господарів скасував VAR. Ветеран Люк де Йонг оформив дубль, а ПСВ практично гарантував собі участь у останньому раунді відбору.

Клаксвік продовжує творити історію. Команда з Фарер раніше гарантувала собі єврокубкову осінь (вперше в історії країни), пройшовши два раунди кваліфікації ЛЧ. Клаксвік удома пропустив першим від Мольде, але забив двічі у відповідь і поїде у Норвегію з мрією про наступний раунд.

Сербська Бачка-Топола безапеляційно програла у Бразі – 0:3. Португальці за крок від виходу в останній раунд кваліфікації ЛЧ. Те саме можна сказати про Галатасарай, який з таким же рахунком у Любляні розібрався з Олімпією. Один із голів в активі Дріса Мертенса.

Матч АЕК Афіни – Динамо Загреб, у якому всі шанси зіграти мав Богдан Михайліченко, перенесли через бійку фанатів, внаслідок якої загинув уболівальник АЕКа. Команди зіграють 15 і 19 серпня.

Матчі-відповіді третього раунду кваліфікації (окрім дуелі АЕК – Динамо Загреб) відбудуться 15 і 16 серпня. Переможці вийдуть у раунд плей-офф. Команди, що програють, опустяться у кваліфікацію Ліги Європи.

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