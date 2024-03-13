Кочергін забив уперше за 4 місяці і допоміг Ракуву піднятися в топ-3 Екстракляси – відео гола українця
Владислав Кочергін нарешті перервав свою тривалу гольову "засуху".
Чемпіонат Польщі, перенесений матч 2 туру
Корона – Ракув – 0:2
Голи: Црнац, 3, Кочергін, 6
Вилучення: Арсеніч, 70 (Р)
Кочергін вийшов у основі на матч проти борця за виживання. Все стало ясно вже на 6-й хвилині.
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Перевагу Ракува закріпив саме українець. Кочергін залишився без нагляду у карному майданчику і легко переграв кіпера Корони. Це сьомий гол Владислава у сезоні. Він не міг забити 4 місяці, а в чемпіонаті навіть 5.
Перемога дозволила Ракуву вискочити на третю сходинку Екстракляси. Відставання від Ягеллонії і Шльонска складає всього 2 очки – вся боротьба за "золото" ще попереду.
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