Чемпіонат Польщі, перенесений матч 2 туру

Корона – Ракув – 0:2

Голи: Црнац, 3, Кочергін, 6

Вилучення: Арсеніч, 70 (Р)

Кочергін вийшов у основі на матч проти борця за виживання. Все стало ясно вже на 6-й хвилині.

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Перевагу Ракува закріпив саме українець. Кочергін залишився без нагляду у карному майданчику і легко переграв кіпера Корони. Це сьомий гол Владислава у сезоні. Він не міг забити 4 місяці, а в чемпіонаті навіть 5.

Перемога дозволила Ракуву вискочити на третю сходинку Екстракляси. Відставання від Ягеллонії і Шльонска складає всього 2 очки – вся боротьба за "золото" ще попереду.

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