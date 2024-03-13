Кочергин забил впервые за 4 месяца и помог Ракуву подняться в топ-3 Экстраклясы – видео гола украинца
Владислав Кочергин наконец прервал свою длительную голевую "засуху".
Чемпионат Польши, перенесенный матч 2 тура
Корона – Ракув – 0:2
Голы: Црнац, 3, Кочергин, 6
Удаление: Арсенич, 70 (Р)
Кочергин вышел в основе на матч против борца за выживание. Все стало ясно уже на 6-й минуте.
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Преимущество Ракува закрепил именно украинец. Кочергин остался без присмотра в штрафной площадке и легко переиграл кипера Короны. Это седьмой гол Владислава в сезоне. Он не мог забить 4 месяца, а в чемпионате даже 5.
Победа позволила Ракуву выскочить на третью строчку Экстраклясы. Отставание от Ягеллонии и Шленска составляет всего 2 очка – вся борьба за "золото" еще впереди.
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