Воротар Кроації і збірної України U-19 Давид Фесюк прославився в Хорватії тим, що пережив "брудний матч".

У домашній грі 21-го туру другого хорватського дивізіону зі Зрінскі Фесюк став головним героєм місцевих фотографів. Газон стадіону в Зміявцях явно не підходив для гри у футбол, але арбітр все одно дозволив матчу відбутися. Як зазначив портал Slobodna Dalmacija, "бруду на полі було більше, ніж трави".

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У підсумку в багнюці вивалялися не тільки футболісти, які зіграли в цьому матчі, а й запасні гравці. Так, Фесюк прийняв "грязьові ванни" під час розминки. Навряд чи він того дня шкодував про те, що програв конкуренцію за місце в стартовому складі.

До слова, зустріч у Зміявцях завершилася з рахунком 0:0. Форвард Кроації Антоніо Прскало не зумів реалізувати пенальті на 90+8-й хвилині.