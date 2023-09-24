Екстракляса, 9 тур

Рух – Ракув – 3:5

Голи: Войтовіч, 7, Подставскі, 71, Щепан, 80 (пен.) – Драхал, 20, 28, 42, Плавшіч, 68, Кочергін, 87

Кочергін розпочав зустріч на лаві запасних, але у складі Ракува знайшовся інший герой. 18-річний Давід Драхал відповів хет-триком на ранній гол Войтовіча. Для юного півзахисника це були дебютні м'ячі за новий клуб після переходу з Медзі за 600 тисяч євро.

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По перерві Ракув забив ще раз, а потім раптом розслабився. Чемпіони дозволив Руху скоротити відставання до мінімуму, але Кочергін прибив усі надії суперника. Українець вийшов на заміну і за 8 хвилин встановив остаточні 3:5. Влад уникнув офсайду, на замасі прибрав двох захисників і м'яко перекинув кіпера – такого гола не посоромиться й Мессі! Для Кочергіна це був другий м'яч в чемпіонаті та четвертий загалом в сезоні.

Ракув йде на другій сходинці з відставанням від Шльонска у 3 очки, але зігравши на 2 тури менше.

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