Кочергін забив у божевільному матчі Ракува з 8 голами – відео ефектного гола українця в стилі Мессі
Владислав Кочергін закріпив вдалий день українських легіонерів у польській Екстраклясі.
Екстракляса, 9 тур
Рух – Ракув – 3:5
Голи: Войтовіч, 7, Подставскі, 71, Щепан, 80 (пен.) – Драхал, 20, 28, 42, Плавшіч, 68, Кочергін, 87
Кочергін розпочав зустріч на лаві запасних, але у складі Ракува знайшовся інший герой. 18-річний Давід Драхал відповів хет-триком на ранній гол Войтовіча. Для юного півзахисника це були дебютні м'ячі за новий клуб після переходу з Медзі за 600 тисяч євро.
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По перерві Ракув забив ще раз, а потім раптом розслабився. Чемпіони дозволив Руху скоротити відставання до мінімуму, але Кочергін прибив усі надії суперника. Українець вийшов на заміну і за 8 хвилин встановив остаточні 3:5. Влад уникнув офсайду, на замасі прибрав двох захисників і м'яко перекинув кіпера – такого гола не посоромиться й Мессі! Для Кочергіна це був другий м'яч в чемпіонаті та четвертий загалом в сезоні.
Ракув йде на другій сходинці з відставанням від Шльонска у 3 очки, але зігравши на 2 тури менше.
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