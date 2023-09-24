Экстракласса, 9 тур

Рух – Ракув – 3:5

Голы: Войтович, 7, Подставски, 71, Щепан, 80 (пен.) – Драхал, 20, 28, 42, Плавшич, 68, Кочергин, 87

Кочергин начал встречу на скамейке запасных, но в составе Ракува нашелся другой герой. 18-летний Давид Драхал ответил хет-триком на ранний гол Войтовича. Для юного полузащитника это были дебютные мячи за новый клуб после перехода из Медзи за 600 тысяч евро.

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После перерыва Ракув забил еще раз, а затем вдруг расслабился. Чемпионы позволил Движению сократить отставание до минимума, но Кочергин прибил все надежды соперника. Украинец вышел на замену и через 8 минут установил окончательные 3:5. Влад избежал офсайда, на замахе убрал двух защитников и мягко перекинул кипера – такого гола не постыдится и Месси! Для Кочергина это был второй мяч в чемпионате и четвертый в общем в сезоне.

Ракув идет на второй строчке с отставанием от Шленска в 3 очка, но сыграв на 2 тура меньше.

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