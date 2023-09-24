Чемпіонат Польщі, 9 тур

Заглембе – Варта Познань – 1:0

Гол: Маковскі, 56

В минулому турі Заглембе на виїзді зазнав поразки від Сталі Мелець (2:4). Тож вдома потрібно було реабілітуватися перед фанатами.

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Сергій Булеца потрапив до основного складу на гру проти Варти. Українець брав участь в атаках команди, кілька разів подавав з кутового, втім, партнери півзахисника не змогли влучно пробити. Заглембе не створив достатньо моментів у воріт суперника, але зумів здобути перемогу. Булеца отримав передачу на межі штрафного майданчика, помітив вільного Маковскі та зробив пас. Партнер Сергія завдав потужного удару, не залишивши шансів голкіперу суперника. Це вже третій асист українця за Заглембе в поточному сезоні.

Команда Булеци перебуває на третій сходинці в турнірній таблиці, набравши 16 балів після дев'яти турів.