Хавбек Ракува Владислав Кочергін відкрив рахунок у поєдинку 11-го туру Екстракляси проти Легії. Відео взяття воріт дивіться на "Футбол 24".

Ракув зустрівся з Легією у поєдинку 11-го туру чемпіонату Польщі. Обидві команди перебувають у топ-4, тож перемога у цій грі дозволить наблизитись до лідера першості – Шльонска.

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На 26 хвилині рахунок у грі відкрив Кочергін. Єбоа на правому фланзі намагався обіграти суперника та помітив вільного Владислава перед штрафним майданчиком. Точний пас на українця, а той ударом в дотик від стійки пробив Тобіаша. Втім, ще до перерви Легія зрівняла рахунок – гол в активі Вшолека.

Зауважимо, що Кочергін проводить свій 20 поєдинок за Ракув у цьому сезоні, в яких відзначився 5 голами та 1 результативною передачею.

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