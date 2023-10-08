Хавбек Ракува Владислав Кочергин открыл счет в поединке 11-го тура Экстраклясы против Легии. Видео взятия ворот смотрите на "Футбол 24".

Ракув встретился с Легией в поединке 11-го тура чемпионата Польши. Обе команды находятся в топ-4, поэтому победа в этой игре позволит приблизиться к лидеру первенства – Шленску.

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На 26 минуте счет в игре открыл Кочергин. Ебоа на правом фланге пытался обыграть соперника и заметил свободного Владислава перед штрафной площадкой. Точный пас на украинца, а тот ударом в касание от стойки пробил Тобиаша. Впрочем, еще до перерыва Легия сравняла счет – гол в активе Вшолека.

Заметим, что Кочергин проводит свой 20 поединок за Ракув в этом сезоне, в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей.

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