Команда, за яку виступає Владислав Кочергін, втратила шанс достроково гарантувати титул у своєму матчі. Ракув сенсаційно програв Короні. Все вирішив пенальті, який привіз український легіонер. Кочергін необачно зіграв рукою у своєму штрафному.

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Однак святкування відтермінували лише на кілька годин. Легія також не спромоглася зберегти інтригу, програвши Погоні. Відтак, за три тури до завершення сезону перевага Ракува над переслідувачами зі столиці становить 11 очок, які неможливо відіграти.

Владислав Кочергін здобув другий трофей у своїй кар'єрі. Першим був Кубок Польщі, який він виграв у складі Ракува торік.