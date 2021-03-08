Півзахисник Владислав Кочергін тепер може похизуватись красивою кількістю проведених матчів за Зорю.

Владислав у зустрічі зі Львовом відсвяткував ювілей. Для нього це був 100 матч, проведений у футболці "мужиків", повідомляє Facebook клубу.

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Цікаво, що лише нещодавно Кочергін записав до свого активу ще одне солідне досягнення. Він провів 100 поєдинків в рамках української Прем'єр-ліги (за Дніпро і Зорю).

До слова, у поточному сезоні 24-річний хавбек зіграв у 23 зустрічах у футболці Зорі, відзначився 7 голами та 3 асистами. За підсумками 2020-го року Владислава було визнано найкращим гравцем луганців.

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