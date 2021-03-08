Полузащитник Владислав Кочергин теперь может похвастаться красивым количеством проведенных матчей за Зарю.

Владислав во встрече со Львовом отпраздновал юбилей. Для него это был 100 матч, проведенный в футболке "мужиков", сообщает Facebook клуба.

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Интересно, что только недавно Кочергин записал в свой актив еще одно солидное достижение. Он провел 100 поединков в рамках украинской Премьер-лиги (за Днепр и Зарю).

К слову, в текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл в 23 встречах в футболке Зари, отличился 7 голами и 3 ассистами. По итогам 2020 года Владислава был признан лучшим игроком луганчан.

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