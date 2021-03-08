Кочергин провел юбилейный поединок за Зарю
Полузащитник Владислав Кочергин теперь может похвастаться красивым количеством проведенных матчей за Зарю.
Владислав во встрече со Львовом отпраздновал юбилей. Для него это был 100 матч, проведенный в футболке "мужиков", сообщает Facebook клуба.
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Интересно, что только недавно Кочергин записал в свой актив еще одно солидное достижение. Он провел 100 поединков в рамках украинской Премьер-лиги (за Днепр и Зарю).
К слову, в текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл в 23 встречах в футболке Зари, отличился 7 голами и 3 ассистами. По итогам 2020 года Владислава был признан лучшим игроком луганчан.
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