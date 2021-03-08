Дубль у переможному матчі зі Львовом (4:0) допоміг Олександру піднятись на 8 сходинку у списку найкращих снайперів УПЛ, повідомляє Sport.ua.

Історичний рекорд Зорі у відеоогляді погрому проти Львова – 4:0

Тепер в активі 33-річного нападника Зорі 92 голи. Гладкий обійшов Марко Девіча та Сергія Мізіна, у яких по 90 влучних ударів і які між собою ділять 9 та 10 сходинки рейтингу бомбардирів. Лідерами у цьому списку залишаються Максим Шацьких (124), Сергій Ребров (123) та Євген Селезньов (116).

До слова, у поточному сезоні Олександр Гладкий провів за луганців 22 поєдинки, в яких відзначився 8 голами та 2 асистами.

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