"Ніхто мені не дзвонив, я сам побачив цю новину в інтернеті. Здивувався.

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Чи ризикнув би перейти в Динамо? Якби надійшла така пропозиція, мені було б приємно, що вона надійшла від такої команди. Тут треба думати, спілкуватися з тренером: хоче він мене бачити чи ні. Від цього найбільше залежить.

Динамо – хороша команда, з хорошими футболістами, там велика конкуренція. Будь-якому футболістові буде важко себе там проявити. У київському клубі багато хороших футболістів на одну позицію, треба доводити", – сказав Кочергін у коментарі YouTube-каналу "SportArenaTV".

Нагадаємо, Кочергін перейшов у Зорю в липні 2017 року з Дніпра. У поточному сезоні провів за луганський клуб 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює 24-річного гравця у 1,5 млн євро.

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