"Футбол 24" зібрав першу реакцію блогосфери на матч Ліги чемпіонів Динамо Київ – Ференцварош (1:0), перемога в якому дозволила киянам вийти в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Динамо здобуло першу перемогу в груповому турнірі Ліги чемпіонів за 4 роки. Підопічні Мірчі Луческу на НСК Олімпійський мінімально обіграли угорський Ференцварош з рахунком 1:0 завдяки голу Дениса Попова в другому таймі. Кияни завершили груповий турнір з 4-ма очками та посіли 3 місце в групі G, кваліфікувавшись у Лігу Європи. Ювентус та Барселона гратимуть в 1/8 ЛЧ, а команда Сергія Реброва завершила єврокубковий сезон, набравши в груповому турнірі 1 пункт.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Футбольна громадськість доволі стримано відреагувала на перемогу динамівців – для переважної більшості експертів такий результат поєдинку був очікуваним. Водночас майже всі відзначили не найкращий рівень гри як у виконанні "біло-синіх", так і Ференцвароша.

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас віддав належне Мірчі Луческу та Сергію Реброву, але визнав, що в Динамо зібрані гравці вищого класу, ніж в угорській команді.

Ігор Циганик залишився розчарованим грою "біло-синіх" у першому таймі.

Агент В'ячеслав Заховайло відзначив велику кількість браку у виконанні обох команд. Єдине, що його потішило, – переможний результат та вихід киян у Лігу Європу.

Президент УАФ Андрій Павелко привітав київський клуб з довгоочікуваною перемогою та єврокубковою весною.

Журналіст та коментатор Setanta Sports Ігор Бойко у своєму авторському Telegram-каналі дещо скептично оцінив потенціал нинішнього Динамо, яке, на його думку, потребує серйозного підсилення.

Скаут Алекс Великих підкреслив вагому роль українських гравців та клубних вихованців у третьому місці киян в груповому турнірі. Динамо серед усіх учасників ЛЧ використало найбільше футболістів з країни, яку представляє клуб, а також стало лідером турніру за кількістю задіяних власних вихованців. Водночас київська команда використала найменшу кількість легіонерів.

Консультант футбольних CRM Сергій Герць виділив Олександра Зубкова як найкращого гравця у команді Сергія Реброва.

Журналіст Руслан Свірін вражений сміливістю голкіпера Ференцвароша та вважає звитягу киян цілком заслуженою.

Оглядач Tribuna.com Олександр Сажко віддав належне Мірчі Луческу, але водночас і далі не вірить у перспективи співпраці румуна з київським клубом. Щодо матчу Динамо – Ференцварош, то журналіст назвав його жахливим.

Журналіст Gazeta.ua і блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко розчарований грою півзахисту Динамо, а також здивований висловлюваннями Сергія Реброва після фінального свистка на НСК Олімпійський.

На завершення – традиційно порція Брутального футболу.

Як оцінити Луческу в Динамо? До уваги хейтерів румунського тренера – чотири вичерпні аргументи